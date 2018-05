Venerdì premiazione a Olbia del concorso Alfonso De Roberto "Uguali e diversi"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il concorso, giunto alla quinta edizione, ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di Olbia in una riflessione sui temi dell’inclusione, del rispetto delle differenze e dell’uguaglianza tra i cittadinj.dell’Istituto Deffenu e del Liceo scientifico Mossa. Saranno assegnati il primo premio per ogni sezione (250 euro messi a disposizione dalla famiglia De Roberto-Tognotti), il secondo e il terzo premio per le sezioni letteraria e artistica (un abbonamento digitale al quotidiano L’Unione Sarda). Per la sezione tecnica, come è avvenuto lo scorso anno, sarà assegnato il solo primo premio in base al regolamento perché il numero dei partecipanti è stato inferiore a cinque.Saranno anche attribuiti il premio speciale dell’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia e il premio Insula felix assegnato dall’omonima associazione sul tema “Sardegna: uguali e diversi”. Sarà anche assegnata (una novità di quest’anno) una menzione speciale della commissione Pari opportunità al miglior lavoro sulla parità di genere.Nel corso dell’evento, presentato da Claudio Chisu, sono previsti diversi interventi. Tra questi, quello di Giovannella Monaco sul suo ultimo libro illustrato “Storia di Milo” e dei ragazzi testimonial della campagna sociale Sovversivi dell’associazione Sensibilmente. Come tutti gli anni sarà distribuito gratuitamente agli studenti il libro che contiene i lavori della quarta edizione e che quest’anno è stato stampato grazie al contributo della Fondazione Porto Rotondo.Il premio è organizzato dalla famiglia De Roberto-Tognotti in collaborazione con la Taphros editrice e con il Politecnico Argonauti e ha il patrocinio del Comune di Olbia, de L’Unione Sarda e dell’associazione Insula Felix. Si ringraziano l’associazione Sensibilmente, la commissione regionale Pari opportunità e la Fondazione Porto Rotondo.