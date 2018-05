La Maddalena, raccolta fondi per il recupero dell'Agrumeto di Garibaldi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sarà l’occasione per parlare di Paesaggio, cultura e sviluppo e per firmare l’Accordo tra Water Right & Energy Foundation, una fondazione ONLUS, e il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, finalizzata a far partire la raccolta fondi necessari a recuperare e far rivivere in un progetto che coinvolgerà le scuole, l’agrumeto di Garibaldi sull’Isola di Caprera.A tal fine, Water Right Foundation, ha sviluppato con l’Associazione “Garibaldi Agricoltore - Ambiente, Paesaggio, Identità” – ONLUS, Slow Food Gallura, F.A.S.I - Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, comitato regionale Sardegna, una piattaforma di collaborazione tecnica e operativa finalizzata al recupero delle somme necessarie a realizzare gli interventi per il “restauro” di questo patrimonio che è insieme storico e ambientale.Attraverso la predisposizione di attività di risanamento ambientale, recupero paesaggistico e interventi di restauro conservativo si potrà così supportare l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, responsabile della messa in valore dell’intero complesso riferibile alle aree agricole dell’allora azienda agricola del Generale, nel compito di restituire questo spazio alla memoria e alla fruizione pubblica. L’area, infatti, la sua storia e i valori espressi e testimoniati dagli scritti lasciati dal Generale, elevano questo piccolo lembo di terra sull’isola di Caprera, quale esempio di alto valore simbolico del rapporto tra uomo e ambiente, tra produzione ed equilibrio ecologico.L’Agrumeto di Garibaldi è il capostipite di una serie di azioni che si inseriscono in un ampio e articolato Programma di interventi che prende il nome di “300 Miliardi di Alberi” e che, proprio in onore dell’Eroe, vuole partire da Caprera per intraprendere una grande impresa volta a tutelare il patrimonio collettivo e salvaguardare la vita sul Pianeta.Alla tavola rotonda parteciperanno i Partner del progetto e gli Enti che, col loro patrocinio, hanno aderito e sostenuto l’iniziativa tra i quali Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, il Comune di La Maddalena, il FLAG Nord Sardegna. A conclusione della Tavola Rotonda sarà presentata alla Stampa, la vignetta firmata da Sergio Staino, fra i primi ad aderire entusiasticamente al Progetto .