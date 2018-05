Giagoni (Lega) attacca sui lavori stradali in Gallura: "a Olbia traffico paralizzato"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’inquietudine degli imprenditori locali unitamente alle innumerevoli lamentele di residenti e turisti, denotano la criticità riscontrata specialmente in due zone del nord est dell’isola: la galleria di Olbia che collega la città con la Costa Smeralda e il tratto di strada litoranea dal bivio della Paduledda. Il primo tratto in questione sta creando notevoli disagi causando una paralisi del traffico; il secondo caso concerne il Comune di Trinità d’Agultu, Vignola sino a quello di Badesi.Giagoni ha raccolto centinaia di segnalazioni che, oltre al disagio, esprimono anche preoccupazioni in merito al danno di immagine che si traduce, inevitabilmente, in danno economico.Sottolinea Giagoni dopo i suoi sopralluoghi: “Nelle ore di punta le code sono chilometriche e sono destinate ad aggravarsi a fronte dell’auspicato afflusso di turisti che sbarcano in nave con i propri autoveicoli”.Secondo la Lega, "il problema della viabilità gallurese sta a monte e queste due criticità sono solo l’apice di una mancanza di pianificazione sia di breve che di lungo periodo. La colpa viene imputata alla cronica scarsità di manutenzione e all’insufficiente programmazione strategica nella ricerca delle risorse economiche per risolvere i problemi strutturali del sistema viario".Sottolinea Giagoni: “I politici e gli Enti competenti, non agiscono con sufficiente determinazione presso la Regione ed il Governo affinché destinino sufficienti risorse alla nostra Gallura. Serve una viabilità all’altezza dell'importanza strategica e turistica del territorio”.La Lega, oltre a sottolineare le necessità di pianificazioni strutturali viabilistiche, insiste sull’opportunità che i lavori vengano realizzati nella stagione invernale in cui causerebbero meno disagi alla Cittadinanza e all’imprenditoria, specialmente a quella stagionale.Con un pizzico di sarcasmo circa l’ennesima pianificazione dei lavori a ridosso della stagione estiva, Giagoni sottolinea: “Anche quest'anno, per alcuni Politici ed Enti, era difficile prevedere per tempo che l'estate puntualmente arrivasse".