Atterrato a Olbia il bombardiere della Us Army Air Force B25 Mitchell per la serie tv di Clooney

OLBIA. E' appena sbarcato a Olbia il glorioso aeromobile della Us Army Air Force B25 della seconda guerra mondiale. Pronto ancor auna volta a fare la storia, questa volta pacifica. A "scritturarlo" l'attore e regista americano George Clooney che in Gallura e a Olbia sta girando la sua nuova serie Tv, Comma 22, ambientata proprio durante la seconda guerra mondiale.





Il B25, bombardiere bimotore ad ala media, era prodotto dall’azienda aeronautica statunitense North American Aviation e gli venne dato il nome di “Mitchel” in onore del generale che aveva progettato l’utilizzo delle forze aree per scopi militari. I B25 Mitchel furono i protagonisti di drammatici raid di bombardamento a Tokyo in Giappone dopo gli attacchi a Pearl Harbour. Queste velivolo erano particolarmente duttili e furono utilizzati anche in decollo dalle portaerei americani.



