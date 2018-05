Ottima prestazione del Team Kan Judo in Corsica: sei medaglie per gli olbiesi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ottimi risultati del Judo team Angelo Calvisi, unica squadra sarda e italiana presente al 14º Tournoi Judo club 2A Challenge Le Sanquer di Ajaccio organizzato dal maestro Stephane Figlie , presidente del comitato regionale Corsica.I nove atleti del Kan judo Olbia, guidati dal maestro Calvisi, hanno conquistato sei medaglie, 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi.Primi classificati: Carlo Altana (60 kg cadetti) e Gabriele Deiana (34 kg esordiente b)Secondi classificati: Anna Virdis (40 Kg esordiente A) e Simone Meloni (73 kg. cadetti)Terzi classificati: Davide Lepri (34 kg ragazzi) e Manuel Asara (60 kg cadetti)Purtroppo Simone Rosas, Letizia Nicolè e Massimo Romdhani non sono riusciti ad arrivare in zona podio, nel caso di Romdhani, purtroppo il combattimento è stato condizionato da evidenti errori arbitrali.“Registriamo la conferma di Carlo Altana e l’eccellente gara di Davide Lepri, il più piccolo del gruppo, che ha vinto 5 incontri spettacolari”, commenta il maestro Angelo Calvisi: “Ora ci prepariamo alla trasferta di domenica ad Isili per i campionati regionali assoluti di tutte le classi agonistiche”.