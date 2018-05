Nuova rotta Olbia-Milano Bergamo con Volotea

“Siamo davvero felici di dare il via alla nuova rotta da Olbia a Milano Bergamo che arricchisce ulteriormente la nostra offerta di destinazioni dallo scalo sardo - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Con il nuovo collegamento, accorciamo ancora di più le distanze tra Olbia e la penisola, consentendo ai viaggiatori sardi di raggiungere comodamente il Nord Italia e, allo stesso tempo, dando la possibilità ai passeggeri lombardi di organizzare la propria vacanza in una tra le mete estive più gettonate”.

, mentre nei prossimi giorni si torna a volare anche verso Venezia (da venerdì 25 maggio, fino a 7 frequenze settimanali con 2 voli al giorno nei periodi di più intenso traffico), Bari (da sabato 26 maggio, fino a 4 frequenze settimanali – giovedì, venerdì sabato e domenica) e Palermo (da domenica 27 maggio, fino a 3 frequenze settimanali – martedì, venerdì e domenica).Per l’estate 2018 il bouquet di destinazioni raggiungibili direttamente da Olbia è davvero ricchissimo: con Volotea, infatti, è possibile decollare da Olbia verso 11 destinazioni con un’elevata frequenza: 8 mete italiane - Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo (novità estate 2018) - e 3 in Francia - Bordeaux, Nantes e Strasburgo.La scorsa estate, Volotea ha trasportato circa 150.000 passeggeri tra maggio e settembre 2017 da e per Olbia.Tutte le rotte da e per Olbia sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.