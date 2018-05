Da ieri divieto di balneazione alla Sciumara di Palau per valori nell'acqua fuori norma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dal 24 maggio 2018, divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia della Sciumara. ARPAS segnala parametri batteriologici fuori norma. In effettuazione nuovi campionamentiIl provvedimento del commissario straordinario, adottato il 24 maggio 2018, si è reso necessario dopo la segnalazione del servizio laboratorio Sassari dell’ARPAS. I tecnici ambientali regionali, nei prelievi effettuati lo scorso 16 maggio, hanno rilevato parametri fuori norma di contaminazione fecale. Non sono indicate le cause del superamento dei limiti. Sono, tuttavia, già previsti campionamenti aggiuntivi, cominciati dallo scorso 18 giugno. Il commissario straordinario ha firmato l'ordinanza di divieto fino a nuova indicazione.