Prosegue l'Olbia in tour con la sfida di domani Porto Rotondo-Olbia

OLBIA. Festeggiare insieme gli ottimi risultati raggiunti nei rispettivi campionati e rinsaldare i rapporti tra le due Società. Con questo spirito Porto Rotondo e Olbia scenderanno in campo, sabato 26 maggio alle ore 18 presso lo stadio Caocci, per un allenamento congiunto che vedrà impegnate le due squadre in un manifestazione sportiva che si inserirà all'interno del Memorial Bruno Selleri e contemporaneamente concluderà l'Olbia in Tour 17/18 iniziato lo scorso <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1098/che-festa-a-ozieri" class="targetBlank">10 maggio a Ozieri e proseguito con le fermate di <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1100/grande-accoglienza-a-macomer" class="targetBlank">Macomer del 16 maggio e<a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1102/che-olbia-alla-sardegna-arena" class="targetBlank"> Cagliari del 23 maggio.

Si prospetta dunque una festa imperdibile per la città di Olbia, un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario per celebrare nel migliore dei modi le prime due realtà calcistiche cittadine.