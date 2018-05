Nuovo stop ai lavori sulla Olbia-Sassari, lotto 4 bloccato: sindacati sul piede di guerra

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'apertura della nuova quattro corsie sarebbe dovuta avvenire nel 2019, ma ora anche quella data sembrerebbe un miraggio. I sindacati uniti, Fille Cgil e Filca Cisl strigliano l'Anas: Si sblocchi il lotto 4 o sarà mobilitazione di tutto il nord Sardegma". I due segretari dei due maggiori sindacati Cgil e Cilsl, Di Lorenzo e Idili hanno parlato di "ennesimo scippo alla Gallura. Ecco il comunicato congiunto di Cgil e Cisl:«L’Anas trovi subito una soluzione per far riaprire il cantiere del lotto 4 della Olbia-Sassari o ci vedremo costretti a portare a manifestare lungo la strada della morte tutto il nord Sardegna». È la posizione di Hassan Ben Bouzid, Segretario provinciale della Fillea-Cgil, e di Alfredo Costa, Responsabile provinciale della Filca-Cisl. «Come sindacato esprimiamo forte preoccupazione per la notizia del blocco dei lavori nel lotto 4 della Olbia-Sassari, nel tratto fra Berchidda e Oschiri – dicono Ben Bouzid e Costa –. La prima preoccupazione riguarda i lavoratori. Fra diretti e indiretti, in quel lotto erano un centinaio. Dopo che l’Anas ha rescisso il contratto con la società Glf che aveva vinto l’appalto, e che pare non stesse pagando più i fornitori, restano senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, a eccezione della Naspi. Questo è gravissimo: decine di famiglie vivono ora nell’incertezza».«Il secondo motivo di preoccupazione è che la nuova strada continua a non avere un futuro certo e sicuro – spiegano Ben Bouzid e Costa –. Ultimamente avevamo avuto motivo di essere ottimisti perché, anche dopo l’intervento dei sindacati, la settimana scorsa sono stati aperti i cantieri dei lotti 5 e 6, assegnati alla Italiana costruzioni spa. Il blocco del cantiere 4 è stato ora come un fulmine a ciel sereno». Fillea Cgil e Filca Cisl hanno anche un terzo motivo di preoccupazione. In caso di fallimento dell’azienda vincitrice, l’Anas assegna i lavori all’impresa arrivata seconda nella gara d’appalto, ma nel caso del lotto 4 c’è un altro problema. «Dopo la Glf, è arrivata la società Oberosler srl e Liss come ATI, e ha in appalto anche il lotto 2. Solo che anche il lotto 2 è fermo – spiegano i segretari galluresi di Fillea Cgil e Filca Cisl– perché la Oberosler è in concordato preventivo e dunque non sta lavorando».Vista la grave situazione, i due sindacati stanno pensando a una reazione forte. «Quella strada è purtroppo la “strada della morte” e dobbiamo fare di tutto per metterla in sicurezza – concludono Ben Bouzid e Costa –. Chiediamo all’Anas di trovare subito una soluzione: faccia ripartire tutti i lotti, a cominciare da quello 4, garantendo un lavoro a tutti gli attuali occupati e un futuro certo all’arteria. Noi, con le nostre segreterie confederale e regionale, stiamo già pensando di organizzare una grande manifestazione del nord Sardegna davanti al lotto 4».Le segreterie confederali sottolineano l’importanza strategica della Olbia-Sassari e denunciano l’ennesimo danno subìto dalla Gallura. «Assistiamo all’ennesimo scippo verso questo territorio – dicono Luisa Di Lorenzo, segretario generale della Cgil Gallura, e Mirko Idili, segretario generale della Cisl Gallura –. È un’infrastruttura che consentirebbe di ridurre un gap storico che, impedendo il collegamento fra le due città più importanti del nord Sardegna, produce gravi diseconomie per i cittadini in primis, costretti a percorrenze improponibili, ma anche all’intero sistema produttivo, che stenta a decollare in tutti i settori per le stesse ragioni. Collegare i principali porti del nord Sardegna, sia per il traffico passeggeri che merci, e collegare i due aeroporti di Olbia e Alghero è una precondizione per lo sviluppo del nord. Senza trascurare il dramma che si abbatte sui lavoratori e le loro famiglie, che a causa di un sistema di gestione degli appalti e subappalti regolato da logiche di massimo ribasso sono quelli che pagano questi ritardi sulla propria pelle».