Stipcevic saluta la Dinamo e i tifosi

“Ringrazio tutti i sardi – afferma Rok - per essermi stati sempre vicini e avermi accolto e accettato come se fossi uno di voi.







Ringrazio lo staff e la società, tutti i compagni di squadra, ogni persona che è stata vicino a me in questi anni. Prima o poi arriva il momento in cui le strade nella vita si separano - aggiunge - e le nostre si separano in questo momento e per adesso… Questo fa parte della vita e del nostro lavoro (passione), è una cosa che si deve accettare. Si va avanti stringendo le mani forte, col sorriso. Si va avanti soprattutto sapendo di aver dato tutto se stesso in questi anni. Si esce a testa alta!

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per la società e per tutti i tifosi il saluto speciale di un giocatore speciale.