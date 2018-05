Arrestato a Santa Teresa 44enne evaso dai domiciliari, si stava imbarcando per la Corsica

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell’ambito dei servizi di controllo sui passeggeri, da e verso la Sardegna, potenziati per il periodo estivo, gli agenti, durante un controllo di polizia all’imbarco della motonave con destinazione Corsica, hanno proceduto all’identificazione del 44enne.L’uomo con regolare carta d’imbarco, aveva già eseguito i controlli di sicurezza pre imbarco ed è stato fermato per un controllo di Polizia. Dalle verifiche in banca dati, il predetto è risultato avere a suo carico la misura della detenzione domiciliare e pertanto i poliziotti lo hanno fermato e tratto in arresto.L’uomo dopo la convalida dell’arresto, da parte del GIP del Tribunale di Tempio Pausania, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari, è stato successivamente accompagnato presso il proprio domicilio.