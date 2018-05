© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E come preannunciato arriva anche l'importante incarico per il prossimo cardinale mons.Giovanni Angelo Becciu che andrà a ricoprire il ruolo di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Il prelato, originario di Pattada, verrà ordinato cardinale il 29 giugno nella cerimonia programmata in vaticano a Roma e prenderà il posto del cardinale Angelo Amato che il prossimo 8 giugno compirà 80 anni e andrà in pensione.