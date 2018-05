Guardia Costiera di Olbia in azione per soccorrere un escursionista

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Nuoro, dopo che lo stesso, appassionato di trekking, si è trovato in grave difficoltà al termine di un sentiero, nel folto della macchia, assai difficile da percorrere e vicino al mare, qual è quello di S’Arcu S’Enna.Le operazioni hanno avuto inizio a seguito di una telefonata effettuata dal malcapitato rivolta alla Questura di Nuoro, che ha subito interessato la Direzione Marittima di Olbia e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax., fino a quando alle 1.42 dal mare è stato avvistato l’uomo in difficoltà. Alla vista del mezzo di soccorso, il ragazzo si è tuffato in mare dal costone di roccia, raggiungendo la predetta motovedetta SAR CP 824.data l’incertezza della localizzazione dell’individuo, ha attivato le procedure previste, prevedendo l’intervento via terra altresì dei Vigili del Fuoco di Tortolì e degli uomini del Soccorso Alpino, che hanno operato in stretto coordinamento con la Guardia Costiera di Olbia e la Questura di Nuoro.