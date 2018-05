Centauro morto in incidente stradale a Santa Teresa Gallura, la Ats-Assl di Olbia apre inchiesta

OLBIA. In merito all’incidente stradale avvenuto nei pressi di Santa Teresa di Gallura lo scorso 24 maggio e che ha portato al decesso di un centauro di 47 anni, Angelo Corsaro di Tempio Pauania, la Ats – Assl di Olbia ha comunicato quanto segue:





"Nell’esprimere la propria vicinanza al dolore dei familiari dell’uomo deceduto in seguito all’incidente stradale, la Ats –Assl Olbia, che sin da subito si è messa a disposizione delle Forze dell’ordine, fiduciosa nell’operato della Magistratura, comunica che nelle ore successive allo scontro, la Ats – Assl di Olbia, di concerto con l’Azienda regionale per l’Emergenza urgenza (Areus), ha aperto un indagine interna per ricostruire tutti i passaggi dei soccorsi prestati al centauro. Una ricostruzione dei fatti che parte dal primo intervento sulla litoranea Santa Teresa – Castelsardo, sino ai trasferimenti in ambulanza nelle strutture ospedaliere di Tempio Pausania e Olbia, e nell’attività prestata all’interno del Pronto Soccorso".

