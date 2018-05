Il 23 giugno inaugurazione a Olbia della biennale d'arte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Continuano le attività dell'Associazione Artemisia International Gallery, coordinata dalla presidente Maria Caterina Mariano. La novità di questo 2018 è l'avvio di una biennale d'arte a Olbia che si trasformerà, alla fine del percorso, in una quadriennale.La prima biennale prende avvio il prossimo mese di giugno, sempre nel centro storico di Olbia nella sala artistica di via Cavour: uno spazio divenuto uno dei cuori pulsanti dell'arte olbiese. "Iniziamo il prossimo 23 giugno alle ore 19 con l'inaugurazione della mostra e un aperitivo - spiega Maria Caterina Mariano -. Parteciperanno circa 20 artisti e saranno presenti anche degli scrittori. Ovviamente ci sarà una giuria composta da persone qualificate e la mostra è a concorso".Il primo anno della Biennale si svolgerà, dunque, dal 23 giugno al 01 luglio 2018: l'ultimo giorno di esposizione verranno premiati gli artisti considerati più meritevoli dalla giuria; il punteggio del 2018 sarà sommato a quello del 2019.Un'altra novità di quest'anno riguarda la Sezione Giovani, nella quale troveranno spazio gli allievi della pittrice Mariano. A questa sezione partecipano anche gli allievi della Scuola Urlo di Pavia. "Sarà un confronto artistico molto interessante - spiega la presidente Mariano -. Come sempre, la nostra associazione collabora con altre realtà".Confermate le collaborazioni con Artist in the world, Aupi Optima Edizioni, Accademia Internazionale Città di Roma."Un'altra novità riguarda l'uso della sala di via Cavour - continua Mariano -. Nella sala grande sarà ospitata la collettiva per la biennale, mentre in quella piccola troverà spazio la personale di Demmy Avanzi". Le iscrizioni alla biennale sono ancora aperte: per informazioni è possibile contattare l'associazione al 327 216 6133.Mentre fervono i preparativi per l'avvio della prima Biennale, l'Artemisia festeggia anche i riconoscimenti ottenuti al tradizionale Premio Aupi che si svolge ogni primavera a Milano presso il Circolo "Alessandro Volta". Sono stati premiati Matteo Delogu, Demmy Avanzi, Maria Caterina Mariano e ha partecipato anche Ludovica Pantoli.