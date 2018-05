Piante di canapa in casa a Olbia, una 42enne denunciata

OLBIA. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia hanno denunciato una donna di origine polacca A.M. di anni 42 che deteneva all’interno della propria abitazione alcune piante di canapa indiana coltivata in vaso ed un ulteriore quantitativo di stupefacente essiccato e pronto per la vendita. A conferma dell’attività di spaccio contestata alla donna, è stato sequestrato altresì un bilancino di precisione.

