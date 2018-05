Protesta per lo stop ai lavori sulla Olbia-Sassari, Anas:"Procedura diretta per pagamenti e sblocco"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In ottemperanza ai tempi previsti dalla Legge - che prevede un preavviso minimo di 20 giorni - è già stata fissata per il 18 giugno 2018 la data di inizio delle operazioni relative allo stato di consistenza dei lavori, necessarie per verificare le lavorazioni già eseguite, e da svolgersi in contraddittorio con l’Impresa uscente. Tali operazioni si svolgeranno nei tempi tecnici necessari al fine di verificare la disponibilità all’esecuzione dei lavori ancora da realizzare da parte del nuovo aggiudicatario.Per quest’ultima inadempienza Anas ha peraltro attivato una procedura per il pagamento diretto delle Imprese creditrici, in gran parte sarde, che verranno a breve tutte soddisfatte.Il provvedimento si è reso necessario a tutela degli interessi del territorio e delle imprese locali. L’obiettivo è anche quello di evitare il ripetersi di esperienze negative già vissute in passato, per le quali, in più occasioni e da più parti, è stato richiesto un tempestivo intervento della Stazione Appaltante.