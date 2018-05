Quarta edizione del Premio Discografico Mario Cervo domenica a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ha lavorato intensamente per selezionare, fra gli oltre 40 CD di artisti sardi pubblicati nel 2017 i cinque migliori dischi che verranno presentati nella serata finale del Premio Mario Cervo.Il Premio, che è stato istituito con l’intento di promuovere e incentivare la produzione discografica degli artisti sardi e premiare i migliori dischi messi in commercio nell’anno precedente sta diventando, unico nel suo genere, un punto di riferimento fra gli artisti sardi che sono orgogliosi di essere selezionati per la serata finale. Anche quest’anno sono state diverse le produzioni discografiche di ottimo livello e con nomi eccellenti, alcuni dei quali hanno riscosso e stanno riscuotendo un ottimo successo anche al di fuori dell’isola.Questo l’elenco dei dischi selezionati e che riceveranno il Premio Mario Cervo 2018· Elena Ledda con il cd Lantias (S’Ard Music)· Davide Casu con il cd Poeta (S’Ard Music)· Mauro Mibelli con il cd S’Ard· Gavino Murgia con il cd Endless (ABeat Records)· Vittorio Pitzalis con il cd Jimi James (MGJR Records)· Disco Storico ai Salis per il disco Seduto sull’alba a guardare ( ospite Tonietto Salis accompagnato dal gruppo Olbiese Estemporanea)Info su Elena Leddahttp://sardmusic.it/project/elena-ledda-lantias/Info su Davide Casuhttp://sardmusic.it/project/davide-casu-il-poeta/