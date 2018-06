Servizio estivo ricreativo comunale "Estate Bambini", aperti i termini per presentare le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

”. Per accedere occorrerà essere residenti nel Comune di Olbia ed avere un età compresa tra i sei e gli undici anni e presentare istanza sul modulo preposto corredato dalla seguente documentazione:Autocertificazione attestante il reddito ISEE , in base al documento in corso di validità. Copia documento di identità; Copia della documentazione attestante l’eventuale disabilità del minore e/o di uno dei familiari conviventi( genitore e/o fratelli) Qualora il numero delle istanze sia superiore al numero dei beneficiari verrà redatta specifica graduatoria sulla base dei criteri stabiliti al regolamento Comunale dei servizi sociali. Pubblicato sul sito istituzionale alla sezione atti del Comune-regolamenti. Il modello di domanda sarà disponibile presso:Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle18 Servizio Informacittà – Località Molo Brin- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante, - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalleore 16 alle ore 18 sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it alla pagina “in evidenza”.Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:Servizi Sociali 0789 52172;Ufficio Polifunzionale per il cittadino 0789 24800;Servizio informacittà 0789 52139.