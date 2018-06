Aumentano gli incidenti sui luoghi di lavoro, la Cgil Gallura lancia l'allarme

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Cgil della Gallura ha scelto per la terza festa del tesseramento la data del 2 giugno, festa della Repubblica fondata sul lavoro, per lanciare l’allarme sulla mancanza di sicurezza nel mondo produttivo e la ripresa degli infortuni, anche mortali.«Abbiamo puntato sul tema della sicurezza sul lavoro con un preciso obbiettivo: denunciare l’aumento degli infortuni, anche mortali, nei primi mesi del 2018 rispetto al 2017 e al 2016 – dice Luisa Di Lorenzo, segretario provinciale della Cgil Gallura –. Un tragico fenomeno nazionale, ma anche sardo e gallurese. Tra le ragioni principali degli infortuni in questa prima parte dell’anno, ci sono la precarietà del lavoro e la logica secondo cui la sicurezza sui luoghi di lavoro è un costo, anziché essere, come realmente è, un valore aggiunto».Durante la festa, tenuta vicino a castello di Pedres a Olbia e molto partecipata, la Cgil della Gallura ha organizzato una tavola rotonda, moderata dal giornalista Augusto Ditel, a cui hanno partecipato, fra gli altri, i rappresentanti sindacali in alcune aziende della Gallura e i responsabili dello Spresal, Piero Masia, e dell’Ispettorato del lavoro, Massimiliano Mura.«Da quest’incontro siamo usciti con un patto fra noi e loro, rappresentanti dello Stato – dice la Di Lorenzo –. C’è voglia di collaborare, di scambiarci idee e informazioni. C’è voglia di costruire insieme, ciascuno per la propria parte, una cultura della sicurezza, fondamentale sia socialmente che economicamente». Un tema su cui è tornato con forza, durante il suo intervento alla festa, il segretario regionale della Cgil, Michele Carrus. «I rapporti tra la Cgil e le articolazioni dello Stato che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro sono buoni e questa occasione è stata utile per individuare strade da percorrere insieme – ha detto il segretario regionale –. Abbiamo le stesse finalità, noi di tutela dei diritti, loro di affermazione del diritto nel mondo del lavoro, e siamo anche al loro fianco perché le strutture di controllo hanno spesso organici ridotti e competenze confuse».Carrus ha denunciato il depotenziamento delle misure di prevenzione degli infortuni e, dopo aver lanciato un appello comune («lavoriamo per ripristinare una cultura della sicurezza, oggi sempre più debole e all’origine della ripresa degli incidenti sul lavoro»), ha sfidato anche le imprese. «L’assenza di controlli, causata da scelte politiche sbagliate, non solo mette a rischio i lavoratori ma crea una bruttissima concorrenza sleale nella quale vengono penalizzati gli imprenditori seri – ha spiegato Carrus –. Vorremmo che anche le associazioni di categoria e gli ordini professionali fossero meno indulgenti verso le imprese che riducono la sicurezza sul lavoro: è un male sociale, i cui costi pesano su tutti». «La prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono cose a cui tutti devono credere sino in fondo, senza pensare che sia un problema degli altri: sindacati, enti pubblici, imprese facciano la loro parte con convinzione – ha detto Sebastiano Calleri, segretario nazionale Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro della Cgil, arrivato da Roma per l’appuntamento –. Il nostro ruolo, come sindacato, è anche quello di rendere consapevoli i lavoratori sui loro diritti e sulla possibilità, certo resa più difficile dalle nuove norme, di lottare per avere sempre più sicurezza nei posti di lavoro. Incontri come questo di Olbia, molto partecipato e attivo, dimostrano quanto bisogno di conoscenza ci sia e quanto la Cgil sia impegnata con forza in questo delicatissimo tema».