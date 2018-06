Domenica finalissima del Premio Mario Cervo a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo un'attenta selezione la giuria del premio discografico Mario Cervo, coordinata da Tommy Rossi, e composta da Giacomo Serreli (Giornalista), Antonio Meloni (Musicista), Stefano Fozzi (Autore e conduttore radiofonico), Simone Piu (Musicista), Caterina De Roberto (Giornalista) e Bruno Piccinnu (Musicista) ha selezionato, fra gli oltre 40 CD di artisti sardi pubblicati nel 2017 i cinque migliori dischi che verranno presentati nella serata finale del Premio Mario Cervo.Per la quarta edizione del Premio verranno premiati per i loro lavori discografici: Davide Casu (Il Poeta), Elena Ledda (Làntias), Mauro Mibellii (S'Ard), Gavino Murgia (Endless) e Vittorio Pitzalis (Jimi James). Il premio "Disco Storico verrà assegnato a Salis per il disco Seduto sull'alba a guardare.La finale è prevista per domenica 10 giugno alle ore 21 e sarà condotta da Giacomo Serreli.