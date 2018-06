Un giovane di Calangianus annegato nel lago di Como, indagano i carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I militari di Como stanno ricostruendo la dinamiche dell'incidente e non escludono alcuna ipotesi. Secondo una prima ipotesi Pittorru voleva scattare una foto e nel farlo sarebbe salito sul parapetto e avrebbe perso l'equilibrio. Un passante ha provato a salvare il ragazzo gettandosi in acqua, ma non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con il gruppo dei sommozzatori e gli operatori del 118.