Grande successo per l'ottava edizione della rassegna musicale dell'E. Pais di Olbia

Quest'anno oltre agli alunni dell'“E. Pais” hanno partecipato i ragazzi e le ragazze degli Istituti Comprensivi di “Li Punti” di Sassari, di Ossi, il N°2 di Ozieri, di Tempio e di via Vicenza di Olbia.Gli alunni, molti dei quali, alla loro prima esibizione in pubblico, hanno vinto l'emozione e dato vita a concerti che hanno scaldato i cuori dei tanti spettatori giunti per l'occasione, soprattutto i loro genitori, parenti e amici che hanno seguito la tre giorni con attenzione.Soddisfatti i docenti che in questo anno scolastico li hanno preparati per il consueto appuntamento pubblico di fine anno. Un momento di confronto tra scuole sempre molto apprezzato e partecipato, dalla valenza didattica, sociale e culturale. La rassegna è stata patrocinata dal Comune di Olbia.