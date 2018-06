Il belga Van Broeckoven conquista la tappa dell'europeo di windsurf a Culuccia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A contendersi il trofeo, valevole come tappa dei Campionati Europei EFPT, nel tratto di mare di Culuccia sono stati diciannove atleti provenienti da Israele, Belgio, Francia, Olanda, Inghilterra, Germania, Antille olandesi e Caraibi. Il secondo gradino del podio è andato allo svizzero Loick Spicher e il terzo all'italiano Giovanni Passani. Quarto Tonky Frans dell'isola di Bonaire.Sono state quattro giornate alla ricerca del vento, in una disciplina, il freestyle, che è caratterizzata da manovre spettacolari ed evoluzioni aeree. Dopo la bella esibizione offerta il 30 maggio, giorno d’apertura, le regate sono state interrotte più volte nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, a causa dell’assenza di una brezza regolare.Le competizioni hanno ripreso a pieno ritmo nella giornata di domenica (3 giugno), con vento proveniente da est/nord-est di intensità tra i 14 e i 16 nodi. Si è così conclusa una “single elimination” che ha decretato la vittoria di Van Broeckhoven.«Il livello è decisamente più alto dell’ultima edizione – ha affermato l’organizzatore Stefano Pisciottu, del Porto Liscia Club – Segno della crescita qualitativa della manifestazione. E oltretutto, non è più così difficile vedere gli italiani sul podio di una competizione freestyle, anche grazie all’arrivo di iniziative come la nostra, che spingono gli atleti a cimentarsi in questa disciplina».Se la classifica del campionato era riservata solo ai concorrenti europei, anche tutti gli altri potevano ambire a conquistare la coppa, che è di per sé un evento professionistico. Non è mancato il divertimento in spiaggia tra feste serali ed eventi, beach parties e giochi, concerti musicali e cerimonie di premiazione.In collaborazione con il Club Porto Liscia (promotore dell’intero evento), l’AICS ha inoltre organizzato il Rifiu-Thlon, una competizione a premi di raccolta di rifiuti, creata dall’associazione attraverso la propria commissione nazionale ambiente, che da cinque anni porta avanti un progetto di interazione tra sport e natura, per sensibilizzare alla salvaguardia e difesa dell’ecosistema. Sono stati numerosissimi gli adulti, i bambini, gli atleti e gli spettatori che hanno preso parte alla gara nella incantevole spiaggia di Porto Liscia. Da parte degli organizzatori, un particolare ringraziamento è andato ad Andrea Nesi, presidente del settore nazionale ambiente AICS, e a Francesca Alvisa, con la sua squadra di piccoli windsurfisti per aver coordinato la competizione.Uno dei punti di forza della manifestazione è stata la sicurezza in mare, garantita dal supporto della squadra nautica della Polizia di Stato di Palau e della Capitaneria di porto della Maddalena. L’evento è stato organizzato dal Porto Liscia Club assieme alla Lega Navale Italiana di Santa Teresa Gallura e in collaborazione con la Capitaneria di Porto di La Maddalena, l’RRD, l’Ichnusa, Andrea Bracciante della Spirito Libero srl concessionario Sebach, la Petag charter e noleggio imbarcazioni, la Crosscall outdoor mobile technology, la Smeraldina, la Project Automation, la Vit vacanze in Travel, la Geasar Aeroporto di Olbia Costa Smaralda, la MBE Mailboxes ETC , la Casa del Grano, l’AICS, le Obsidian, le Olivette, l’Hotel Gnu e importanti partner come la Regione Autonoma della Sardegna.