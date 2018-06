A Olbia confronto sulle intimidazioni ai veterinari, contaminanti e produzioni zootecniche

OLBIA. Le intimidazioni ai veterinari pubblici, contaminazioni e produzioni zootecniche sono i temi centrali della due giorni di studio e confronto organizzati dalla Società italiana di medicina veterinaria preventiva ( Sivemp ), in programma a Olbia il 7 e 8 giugno.

Le due giornate vedranno a partecipazioni di assessori regionali, dei vertici dell’Ats Sardegna, dell’Anci, delle associazioni di categoria e degli amministratori, che si confronteranno su temi importanti come “le intimidazioni ai veterinari pubblici siano priorità per la Sardegna che produce”, titolo della tavola rotonda in programma giovedì 7 giugno, con inizio dei lavori alle ore 15.30, nella Sala maestrale dell’hotel Hilton a Olbia.

Il venerdì 8 giugno, invece, sempre all’Hilton, l’attenzione sarà concentrata sul corso “contaminanti e produzioni zootecniche”, in cui verranno analizzate le buone pratiche veterinarie nella sicurezza delle produzioni animalo e della sicurezza alimentare in genere.

