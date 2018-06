Al via in Costa Smeralda la Loro Piana Superyacht Regatta di vela

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La manifestazione unisce in maniera unica le spettacolari navigazioni tra le isole dell'Arcipelago di La Maddalena agli eventi sociali a terra. La conclusione sabato 9 giugno.Questo particolare sistema prevede partenze singole per ogni barca, al fine di evitare ogni possibile situazione di rischio in considerazione delle dimensioni di questi magnifici yacht che dislocano centinaia di tonnellate.Primi a partire saranno gli scafi meno performanti, con i più veloci a chiudere la sequenza delle partenze. Ai fini della classifica, la flotta verrà suddivisa in due raggruppamenti e i tempi di percorrenza saranno successivamente corretti con il sistema di rating ORCsy, studiato appositamente per questa tipologia di scafi allo scopo di rendere perfettamente confrontabili tra loro le prestazioni.Tra i sicuri protagonisti dell'edizione 2018 troviamo Saudade, già tre volte vincitore della Loro Piana Superyacht Regatta. Il Wally Yachts di 148 piedi di lunghezza dell'appassionato armatore tedesco Albert Buell - la prima volta venne a regatare in Costa Smeralda nel lontano 1975 su un classe IOR - sarà dunque a caccia della sua quarta vittoria nell'evento. A contrastarlo ci saranno tra gli altri Highland Fling 15, lo Swan 115' del socio YCCS Sir Irvine Laidlaw e la splendida My Song, armata da Pier Luigi Loro Piana, anch'egli socio dello YCCS. Da non sottovalutare poi Inoui e Ganesha, due presenze fisse a Porto Cervo, mentre è assai gradito il ritorno di Ohana, il Fitzroy Yachts di 50 metri che prese parte alle edizioni della Loro Piana Superyacht Regatta 2015 e 2016. Dopo l'esordio in regata nella passata edizione, ritorna a Porto Cervo anche Escapade, lunga 37,5 metri, uno degli ultimi progetti di Dubois Naval Architects mentre è la prima volta alla Loro Piana Superyacht per l'elegante Spirit of Tradition Savannah.Questa sera alle 18 il programma prevede il Captain's briefing seguito dall'elegante Welcome cocktail sulla terrazza dello YCCS per dare il benvenuto agli armatori e ai loro equipaggi.Queste le parole rivolte loro dal Commodoro YCCS Riccardo Bonadeo: "Desidero inviare il mio più caloroso benvenuto presso lo Yacht Club Costa Smeralda ai partecipanti della Loro Piana Superyacht Regatta 2018. Grazie per essere qui. Ci aspettiamo un evento spettacolare in mare e unico a terra, come da tradizione. Colgo l'occasione per sottolineare l'impegno che lo YCCS ha intrapreso per la salvaguardia del mare, un bene di tutti noi, attraverso la Fondazione One Ocean e la Charta Smeralda, un codice etico ai cui principi si ispira la nostra attività. Concludo ringraziando Loro Piana, partner fondamentale per realizzare questo evento giunto ormai all'undicesima edizione."Il primo segnale di partenza è previsto domani alle ore 11,30 con previsioni di vento leggero.