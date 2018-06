Il sindaco di Tempio Pausania Biancareddu azzera la giunta e prepara la nuova squadra

Dopo il giro di boa che ha aperto la seconda parte del mandato, Biancareddu fa dunque il tagliando ai primi tre anni di amministrazione. “Prima di tutto la città, i tempiesi e il territorio” è il motto del primo cittadino che è disposto a rischiare tutto pur di tenere fede agli impegni assunti con gli elettori nel 2015. La nomina della nuova Giunta avverrà nelle forme previste e in tempi tali da garantire al Sindaco di valutare con la dovuta calma la messa a punto della sua squadra.

“Gli anni che abbiamo davanti saranno estremamente impegnativi e la giunta che metterò in campo nascerà da queste valutazioni. Ho analizzato e monitorato specifici settori dell'amministrazione locale e ho deciso di apportare dei correttivi che ritengo utili e necessari. Positiva dunque l'azione di governo svolta fin d'ora, improntata da lodevole e apprezzabile impegno dell'intero esecutivo, ma è necessario un rilancio per lo sprint finale che richiede sia una nuova che una diversa distribuzione delle deleghe assessorili già conferite che renda ancora più efficace ed efficiente, anche in base ad attente analisi, l'azione di governo”.