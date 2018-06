Domenica il Torneo Minibasket Dinamo Banco di Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domenica, 10 giugno, a partire dalle 9 si alzerà il sipario sulla terza edizione del torneo dedicato ai più piccoli: insieme a Dinamo e Dinamo 2000 saranno coinvolte otto società provenienti da tutta l’isola. Le categorie che si sfideranno saranno scoiattoli, aquilotti, mufloni e gazzelle: nella mattinata le sfide si articoleranno su tre campi, quello del PalaSerradimigni, il PalaSimula e la tensiostruttura di via Sennori. La sera invece appuntamento al PalaSerradimigni per le finalissime e la premiazione finale in agenda alle 20.i padroni di casa della Dinamo e della Dinamo 2000, insieme all’Esperia Cagliari, il CMB Alghero, il San Francesco Ittiri, il CUS, la Pallacanestro Alghero, L’Elmas Cagliari, il Basket Assemini e il Basket Uri.