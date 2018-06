Olbia, al via le domande per i contributi integrativi ai canoni di locazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’assessore ai servizi sociali Simonetta Lai del comune di Olbia Informa tutti i cittadini che a partire dal 07/06/2018 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione del Contributo integrativo al Canone di locazione per l’anno 2018.La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 27/06/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune, presso la sede centrale di Via Garibaldi n. 49 compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Olbia e distribuiti unitamente al Bando di concorso, presso:a) Settore Servizi Sociali – Via Capo Verde, presso il Delta Center, Loc. Zona Industriale, II° Piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;b) Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia, sede centrale C.so Umberto;c) Sito internet del Comune: www.comune.olbia.ot.it alla pagina Comune Informa;d) Servizio Informacittà, Museo Archeologico di Olbia, Molo BrinPer informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Giuseppe Carta, al numero telefonico 0789/52055, oppure lo sportello Front Office al 0789/52172