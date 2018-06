Parcheggi blu gratuiti a Porto Rotondo dalle 13 alle 16

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Per andare incontro alle richieste delle attività commerciali, abbiamo introdotto una novità per quanto riguarda i posteggi a Porto Rotondo. - afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Per tutta l’estate, tutti i giorni dalle ore 13 alle 16, anche i parcheggi blu sanno gratuiti. In questo modo chiunque voglia usufruire dei ristoranti e dei bar all’ora di pranzo all’interno del comprensorio potrà farlo senza pagare la sosta per la propria auto». Sarà inoltre possibile usufruire del “parcheggio di cortesia” per agevolare chi deve sbrigare commissioni veloci o prendere un caffè al volo: un tasto dedicato nel parchimetro permette la stampa del biglietto che garantisce un quarto d’ora di posteggio gratuito.Inoltre si può pagare con l’app my Cicero. In questo modo non è più necessario ricorrere alle scomode monetine. Continua la sinergia tra Comune di Olbia e Consorzio Porto Rotondo. A partire da metà giugno il Consorzio metterà in funzione la navetta che ogni 15 minuti partirà dal parcheggio di scambio per addentrarsi nel borgo e portare i passeggeri alle loro destinazioni finali. Il principio su cui si basa il regime di sosta a pagamento è quello di consentire un più snello ricambio degli utilizzatori, evitando che i posteggi siano occupati inutilmente. I parcheggi hanno un costo di 2 o 3 euro all’ora, a seconda delle aree, mentre i consorziati potranno usufruire di abbonamenti a tariffe agevolate: il costo dell’abbonamento per 15 giorni a Giugno è di 10 euro.