Doppio successo ad Arborea per la Kan Judo Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

del maestro Angelo Calvisi che ha partecipato al Trofeo Arborea al mattino con i preagonisti (bambini sotto gli 11 anni) e alla seconda fase del Gran prix cadetti (15/17 anni) nel pomeriggio.I sei baby judoka sono arrivati tutti in finale e hanno conquistato quattro medaglie d’oro e due d’argento. Oro per Jacopo Merone, Veronica Derosas, Cristian Manzi e Amir Romdhani. Argento per Diego Langiu e Mathias Nieddu.Sul tatami per la seconda fase del Gran prix cadetti (circuito regionale a punti in tre tappe) la squadra agonisti con Carlo Altana e Manuel Asara nei 60 kg e Massimo Romdhani nei 66 chilogrammi.Secondo posto per Manuel Asara e terzo posto per Carlo Altana, entrambi con due incontri vinti e una sconfitta con il forte atleta sassarese Marco Battino che si è aggiudicato il primo posto. Non passa invece la fase eliminatoria Massimo Romdhani, anche lui in una categoria impegnativa e partecipata, quella dei 66 kg. La terza e ultima fase dei Gran prix esordienti e cadetti si terrà a Sassari il 30 giugno e primo luglio., competizione a squadre per gli agonisti in programma sabato, e il Torneo garibaldino rivolto ai piccoli judoka.