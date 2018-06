Definito il regolamento dei dehors per tre piazze principali di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

escludeva infatti le aree di suolo pubblico potenzialmente concessionabili nelle piazze. «Le piazze e gli slarghi sono stati oggetto di programmazione specifica perché ciascuno di questi spazi è stato valutato nella sua peculiarità. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Abbiamo elaborato la localizzazione delle aree potenzialmente concedibili su alcune piazze principali, in particolare Piazza Matteotti, Piazzetta Panedda e Piazza della Chiesa a San Pantaleo. La realizzazione delle strutture va infatti regolarizzata prima di recepire le proposte formulate dalle categorie interessate alla loro realizzazione».Tra gli obiettivi principali di questa amministrazione vi è quello di rivitalizzare il sistema produttivo. Il principio che regola il suolo pubblico potenzialmente concessionabile delle tre aree è quello di preservare gli spazi per il passaggio e valorizzare le attività di somministrazione di bevande e alimenti senza penalizzare le altre imprese presenti.Per quanto riguarda il regolamento dei dehors in generale, ricordiamo che i pilastri su cui poggia sono decoro e sicurezza. L’Amministrazione Comunale ha optato per strutture architettonicamente più leggere che rendono la città più ordinata e sicura dal punto di vista della viabilità".