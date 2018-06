Viabilità e parcheggi a Olbia, ultimati i lavori in zona Baratta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri mattina sono stati apposti gli ultimi cartelli, ultimando così l’intervento alla viabilità iniziato lunedì da parte di Aspo in Via Baratta, tra l’intersezione con via Friuli e quella con via Val D’Aosta. «Abbiamo portato la strada da doppio senso a senso unico per migliorare la percorribilità, la sicurezza e recuperare i parcheggi anche sul lato destra della carreggiata. – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Gian Piero Palitta –Sappiamo che occorrono “tempi tecnici” per abituarsi a questo tipo di modifiche, ma siamo certi che i nostri concittadini avranno benefici grazie ad una maggiore sicurezza nella viabilità e ad un numero superiore di parcheggi disponibili nel quartiere».