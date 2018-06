Il Comune di Olbia intende rafforzare il servizio di videosorveglianza in città

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai 37 milioni di finanziamento statale previsti nel pacchetto sicurezza e il Comune di Olbia parteciperà al bando videosorvegianza.«La sicurezza dei nostri concittadini sta particolarmente a cuore a questa amministrazione. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi - ecco perché stiamo svolgendo tutte le azioni necessarie per partecipare al bando che permetterà di implementare il sistema di videosorveglianza all’interno della nostra città».«Abbiamo fornito al settore comunale competente le indicazioni necessarie per redigere un progetto nel quale siano indicati tutti i siti e le misure che andremo ad intraprendere per migliorare la sicurezza dei nostri concittadini» conclude il Sindaco.Oltre alla partecipazione al bando, il Comune di Olbia sta effettuando una ricognizione e razionalizzazione generale dei sistemi di videosorveglianza attualmente presenti. Queste azioni sono finalizzate a migliorarne la gestione attraverso la realizzazione di una nuova e moderna area di videosorveglianza cittadina che sarà dotata delle migliori tecnologie esistenti.