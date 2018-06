Due velisti francesi tratti in salvo dalla Guardia Costiera nell'Area Marina protetta di Tavolara

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, sono stati tratti in salvo, dalla Guardia Costiera, una coppia di turisti francesi a bordo di un’imbarcazione a vela di 10 metri battente bandiera francese, che navigando all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, è rimasta incagliata su una secca antistante lo specchio acqueo della località denominata “Punta Don Diego”.La segnalazione, pervenuta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie diPorto – Guardia Costiera di Roma, ha allertato immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia che, sotto il coordinamento del Capitano di Vascello Maurizio TROGU, ha disposto l’uscita in mare della Motovedetta S.A.R. CP 894.Affiancata l’imbarcazione, la Motovedetta ha immediatamente trasbordato i diportisti che, presi da un iniziale panico, venivano rasserenati.A seguito dell’incaglio veniva accertato l’assenza di eventuali inquinamenti da idrocarburi.L’imbarcazione veniva poi successivamente disincagliata e rimorchiata in porto da un’unità specializzata scongiurando così un potenziale danno alla flora e la fauna dell’Area Marina Protetta. Le operazioni di disincaglio venivano controllate dalla Motovedetta Guardia Costiera poi ormeggiata all’Isola di Tavolara dove venivano condotti a terra i due coniugi in buono stato di salute.