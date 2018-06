Stato di emergenza rifiuti in Gallura, il comune di Olbia chiede alla Regione intervento urgente

OLBIA. Stato di emergenza in Gallura per il conferimento dei rifiuti in discarica. La Regione non ha concesso l'autorizzazione a conferire 417 tonnellate di rifiuti settimanali fino ad ora trattati nel sito di competenza del Cipnes stabilendo il limite a 240 tonnellate. Venerdì scorso si è tenuta una riunione nella sede dell'ex provincia gallurese alla presenza dei sindaci e dell'amministratore Straordinario della provincia di Sassari, Guido Sechi. I primi cittadini di quattordici comuni hanno espresso in quell'occasione le forti preoccupazioni per la situazione che potrebbe degenerare con l'arrivo della stagione turistica. La Giunta comunale Olbiese con delibera n.187 ha appena richiesto lo stato di emergenza per "una situazione potenzialmente pericolosa pe rla immediata incolumità delle persone e dell'ambiente che richiede interventi eccezionali e urgenti.







La Giunta ha richiesto alla Regione di porre in essere tutte le attività necessarie per riportare alla normalità la gestione del servizio e garantire l’autosufficienza del trattamento della Forsu in ambito territoriale, rinnovando l’autorizzazione al trattamento Forsu del Cipnes autorizzato con Determina Provinciale n. 430/2013, nel limite settimanale di 417 tonnellate consentendo inoltre la biostabilizzazione dell’eccedenza a tale capacità, ossia 417, t/sett. per i picchi di produzione estiva così come avvenuto negli ultimi 5 anni. La soluzione alternativa consisterebbe nel conferire i rifiuti eccedenti nella discarica di Villacidro, ma i sindaci si oppongono perché si traducerebbe in un costo insostenibile per le casse comunali e con l'aumento delle imposte sui rifiuti.

