Accordo tra Igy Marinas e Smeralda Holding per la gestione della Marina di Porto Cervo

Dopo aver concluso la partnership con Smeralda Holding, il network di Fort Lauderdale – operatore leader a livello mondiale nella gestione di servizi per yacht di lusso – ha preso in carico tutte le attività di gestione, marketing, branding e customer service della Marina e del Cantiere di Porto Cervo.un programma fedeltà che consente di accumulare punti, per ottenere ulteriori servizi gratuiti presso gli autorevoli partner IGY, regali e viaggi esclusivi, da utilizzare in qualsiasi marina del circuito.La partnership - fortemente voluta da Smeralda Holding - rientra nell’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi della Costa Smeralda in ogni ambito dell’accoglienza, attivando collaborazioni con leader di settore conosciuti internazionalmente, che possano ottenere endorsement di clienti e stakeholder, aumentando nel contempo il prestigio e il valore della destinazione sarda.conseguono lo status più elevato che esista nell’esclusivo business mondiale dell’accoglienza nautica, mentre Smeralda Holding consolida il posizionamento internazionale della Costa Smeralda e acquisisce un partner ideale per la promozione della sua immagine nel mercato del lusso.Con l’ingresso in Costa Smeralda – meta turistica più ambita del Mediterraneo – IGY Marinas aggiunge il decimo Paese al suo portfolio di gestione di marine esclusive.“Essere artigiani del turismo esclusivo – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato Smeralda Holding - vuol dire saper accogliere un ospite, in una maniera sempre speciale e differente e prendersi cura di ogni singolo dettaglio. Riteniamo strategica questa partnership con IGY Marinas, uno dei player di eccellenza più qualificati e competenti al mondo nella gestione di Marine, che ci affiancherà in un costante e crescente lavoro di perfezionamento delle nostre attività e dei nostri servizi al fine di creare valore aggiunto per la Costa Smeralda e la nostra clientela”.