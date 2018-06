Olbia, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione

OLBIA. Il Comune di Olbia ha individuato i criteri per l’erogazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione alle fasce di cittadini più svantaggiate. «La Regione Sardegna ha approvato la ripartizione delle risorse tra i Comuni e ad Olbia sono stati assegnati quasi 72 mila euro. – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Simonetta Lai. – Le risorse da noi richieste erano maggiori e auspichiamo che in futuro possano aumentare.







Ad ogni modo, le risorse attualmente assegnate, permettono di aiutare i nostri concittadini favorendo i redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza sul canone». Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato istituito presso il Ministero del Lavori Pubblici ed è previsto dall’art. 11 della legge n. 431/98.

