Finalissima del campionato italiano windsurf freestyle a Sa Barra dal 12 al 16 giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La seconda e ultima tappa del circuito si svolgerà nel club che sorge sull’Isola di Sant’Antioco, nell’estremo sud ovest della Sardegna, all’interno della manifestazione Windsurf Grand Slam, in programma dal 12 al 18 giugno a Calasetta, dove si svolgeranno le prove di slalom, formula e raceboard.Considerato uno degli spot migliori in Europa per il freestyle, il Windsurfing Club Sa Barra è una vera e propria “macchina del vento” che ha già ospitato il Campionato Nazionale Aicw nel 2015 che va ad aggiungersi alle due edizioni del Sa Barra Freestyle Contest, da molti considerate tra le gare più spettacolari degli ultimi anni.I due sono primi a pari merito in virtù della prima tappa disputata al Pier Windsurf sul Lago di Garda lo scorso 26/27 maggio. Occhio anche a Gigi Madeddu, titolare del club e terzo nella classifica provvisoria che con la sua esperienza di anni di gare potrebbe dar filo da torcere ai due ragazzi cresciuti proprio sotto la sua supervisione. Sarà presente anche l'inossidabile Stefano Lorioli già campione italiano che in acqua mette in fila molti atleti della "new generation".Da tenere d’occhio anche il “waterman” siciliano Francesco Cappuzzo. Appena 19 anni, è un rider completo e lo scorso anno ha conquistato il titolo nazionale nel wave, oltre ad essersi consolidato come uno dei più forti kiter italiani e internazionali. Ora si prepara a combattere anche per il trono del freestyle.Il movimento freestyle italiano sta vivendo infatti uno dei momenti più floridi a livello internazionale e con diversi atleti impegnati nella preparazione delle tappe del Professional World Tour e dell’European Freestyle Pro Tour, da Jacopo Testa a Giovanni Passani fino a Mattia Fabrizi e Marco Vinante, ai quali va il più grande in bocca al lupo, cresce l’attesa per scoprire chi sarà in grado di seguire le proprie orme iniziando proprio dalla sfida nazionale.1^ possibile partenza tabellone freestyle a Sa Barra ore 11.30. Streaming disponibile dalle ore 10.30 sul sito www.aicw.it.