Trovato il cadavere di un uomo nel golfo di Cugnana, non si conosce l'identità

. Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in mare nel Golfo di Cugnana tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi. Al momento non si conosce l’identità della persona ritrovata. In azione gli uomini della Guardia Costiera che sono intervenuti per il recupero del corpo che era già in stato di decomposizione. Per questo motivo i militari ritengono che l’uomo sia deceduto già da diversi giorni. A breve l’esame autoptico e le analisi del caso dare un volto a quel corpo.