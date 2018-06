Evento benefico a Olbia sabato 16 all'Archivio Mario Cervo con Arts for Autism

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel giardino dell'Archivio Mario Cervo, con la direzione artistica di Francesco Burrai, è in programma Arts for Autism, un evento multiartistico di musica, canto, danza, reading e sandart, con la performance di quindici artisti.Arts for Autism è in collaborazione con l’Associazione Sensibilmente che ha nella sua mission la tutela e l'integrazione sociale delle persone autistiche e delle loro famiglie.L'evento sarà presentato da Tommy Rossi. Gli artisti di Arts for Autism che attraverseranno il tempo, lo spazio e i generi artistici sono Luigi Lai, launeddas, Mauro Mibelli, chitarre, Bachisio Bandinu, testi e reading, Francesco Burrai, musiche, testi, tastiere e programmazioni, Tenore Osposidda Orgosolo, Giannicola Taras, canto, Marco Catgiu, canto, Giuseppe Dettori, canto, Antonio Devaddis, canto, Giacomo Sorighe, canto, Sara Ledda, canto, Veronica Asara,reading, Vanna Sanciu, testi e reading, Piera Varrucciu, canto, Martina Strid, danza, Maria Dolores Angius, sandart.