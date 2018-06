Destinazione Sardegna 2018-2021, giovedì a Olbia il secondo ciclo di incontri

OLBIA. Parte il secondo giro di incontri territoriali per la definizione del nuovo Piano strategico del turismo “Destinazione Sardegna 2018-2021” organizzati dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: primo appuntamento il 14 giugno ad Olbia. Per ciascun incontro sarà possibile iscriversi on line attraverso la piattaforma regionale SardegnaParteciPA.

Il calendario degli incontri, dopo l’apertura a Olbia, farà tappa nei comuni di Alghero (15 giugno), Oristano (18 giugno), Sardara e Iglesias (19 giugno), Cagliari (22 giugno), Lanusei e Sinnai (25 giugno). Sarà possibile iscriversi a ciascun incontro dalla piattaforma regionale SardegnaParteciPA: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F25an1h&h=ATOHRKyE1QT18R0A1RBu6T8fcTopayHGgd5PVBYnUuYGTTPZSYf4hZaVe3gE_D0Oe4Eia7sJqII7BnloMat9wsLVaZ0kvSfw9PgfPIRan7S7MJHtzlAFIxeOE-huYxOX8xpeJC7Skrc" class="targetBlank" data-ft="{"tn":"-U"}" rel="nofollow" data-lynx-mode="asynclazy">https://goo.gl/25an1h

Le iscrizioni on line ai tavoli dovranno essere eseguite entro le 24 ore precedenti alla data dell'incontro. Sarà, inoltre, possibile iscriversi on site il giorno degli incontri fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Per chiarimenti e segnalazioni è possibile inviare un'email all’indirizzo PSTurismo@regione.sardegna.it

