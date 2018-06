Società gallurese evade tasse per mezzo milione di euro, in azione la Guardia di Finanza di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno infatti recentemente concluso un’attività ispettiva tributaria nei confronti di una società gallurese che negli anni d’imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, ha operato in totale evasione d’imposta.per quegli anni d’imposta, alcun tipo di dichiarazione fiscale, palesandosi in tal modo nei confronti dell’erario quale “evasore totale”.ricavi non dichiarati, per il successivo recupero a tassazione, pari a € 577.052,35, a cui corrisponde un I.R.E.S. pari a € 158.689,39 e un’I.V.A. evasa pari a € 93.053,70.Il contrasto al sommerso d’azienda costituisce una linea d’azione fondamentale nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, non solo per i profili strettamente connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli enti territoriali e locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge “attività in nero”.