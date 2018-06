Attivata la Ztl in Piazza Brigata Sassari a Olbia

«Piazza Brigata Sassari è una delle aree che questa Amministrazione sta valorizzando. La zona era in preda al degrado. È stata riqualificata già dall’anno scorso grazie all’opera di pulizia e ai lavori alla fontana. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi - Si tratta di una zona periferica rispetto al centro cittadino, ma non per questo deve essere trascurata».

, la zona è divenuta a traffico limitato. Precisamente, la Ztl è attiva tutti i giorni, festivi compresi, fino al 31 Agosto, dalle ore 17 alle 24.Grazie a questa vivacità, unitamente alle telecamere di videosorveglianza e all’opera di bonifica effettuata dal Comune, Piazza Brigata Sassari si può considerare un esempio positivo di riqualificazione urbana.