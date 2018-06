Il comune di Calangianus risponde agli attacchi sulla gestione delle fontanelle comunali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Tali analisi vengono effettuate da ditte abilitate e altamente specializzate, così da attestare la possibilità di reale utilizzo da parte di tutti i cittadini.. Già nel mese di dicembre, dopo vari anni di totale abbandono, si è proceduto alla chiusura di gran parte della rete per operare con prodotti idonei alla pulizia dei bottini di accumulo situati in località “Siddaiu” e “Lu Casteddu”. Ad oggi l’Ufficio Tecnico continua il suo lavoro di monitoraggio e manutenzione delle varie reti delle acque, programmando anche interventi di ammodernamento dell’intero sistema. Si rende noto che è stata momentaneamente interrotta l’erogazione delle acque dalle fontanelle situate in via Madrid, via Monte Grappa e piazza Padre Pio per normali e periodici lavori di manutenzione. Tutte le restanti fontanelle dislocate sul territorio di Calangianus, forniscono dell’acqua totalmente potabile. Queste affermazioni possono essere fatte in seguito alle analisi svolte e certificate da ditte specializzate in materia. Ecco quanto affermato dall’amministrazione comunale di Calangianus in risposta alle dichiarazioni dell’ex sindaco che aveva attaccato proprio in merito alla questione:"Pertanto sono da respingere al mittente le affermazioni apparse su alcuni siti internet effettuate dall’ex Sindaco di Calangianus dato che, nei suoi 5 anni di amministrazione non si è mai occupato della salubrità delle acque delle fontanelle comunali fondamentali per i cittadini. Al tempo stesso si respinge la proposta farlocca di cedere le acque delle fontanelle ad “Abbanoa”, anzi si è attivi per rilanciare l’attività del consorzio acquedottistico “Calangianus-Luras”, gestore unico delle fontanelle il cui statuto verrà approvato nel prossimo consiglio comunale utile”.