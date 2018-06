Workshop identità digitale, un incontro anche a Olbia il 20 giugno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

gli imprenditori avranno a disposizione le informazioni ufficiali contenute nel Registro delle Imprese sulla propria imprese. Il servizio, fruibile in modo facile, sicuro e veloce è accessibile anche da smartphone e tablet. Il nuovo sistema che consente alle imprese di dialogare più efficacemente con la pubblica amministrazione sarà illustrato il 19 giugno alle ore 15,30 nella sede dell'ente camerale in via Roma a Sassari e il 20 alle 10 negli via Capoverde angolo via Seychelles Zona Industriale settore 4 c/o Delta center ad Olbia.su certificazioni bio e rating di legalità) allo statuto sociale, dal bilancio di esercizio (per le società di capitali) ad ogni atto iscritto; e - a breve - anche le fatture elettroniche per chi abbia scelto di utilizzare il sistema gratuito delle Camere di Commercio accessibile all’indirizzo fatturaelettronica.infocamere.it."Per un' impresa essere digitale oggi significa poter stare sul mercato con velocità, semplicità e trasparenza. Con impresa.italia.it la nostra Camera di Commercio offre alle imprese un servizio concreto a costo zero, per dare impulso alla propria digital transformation" e competere alla pari con chi è già nel digitale- commenta il presidente della Camera di Commercio del nord Sardegna, Gavino Sini - Il cassetto digitale dell'imprenditore avvicinerà gli operatori alla cittadinanza digitale coinvolgendoli nell' utilizzo di strumenti e tecnologie che possono renderli più competitivi".Il servizio – si configura come un vero e proprio ‘cassetto digitale’ in cui l’imprenditore ha sempre a portata di mano l’identikit digitale della propria impresa, da condividere in modo semplice e intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarli alla Pubblica Amministrazione per adempimenti o per partecipare a gare o bandi (anche internazionali.Per accedere ad impresa.italia.it è sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale), o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). Per poter partecipare all’evento è possibile registrarsi sul sito della CCIAA di Sassari www.ss.camcom.it