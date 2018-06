Convegno a Olbia sulle Zone economiche speciali lunedì 18 al Geovillage

OLBIA. Lunedì 18 a l Geovillage di Olbia alle 16.30 si parlerà di Zone economiche speciali. Il convegno è organizzato dal Cipnes. il Prof. Aldo Berlinguer, ordinario di Diritto Comparato presso l’Università di Cagliari, specializzato in diritto europeo, civile e commerciale e dei trasporti, autore dello studio "Porti, retroporti e zone economiche speciali”, scrive: “le ZES sono una realtà ormai affermata. Nel mondo ve ne sono quasi 4.000, di varia tipologia, con oltre 70 milioni di occupati. [...] Esse mettono a convergenza grandi infrastrutture, competenze, servizi con la semplificazione delle procedure burocratiche, riduzione degli oneri doganali ed un fisco differenziato che premia chi produce e chi più esporta. [...] Alcuni le chiamano zone ad economia liberale intendendo luoghi dove lo Stato incentiva e aiuta i processi produttivi, non li soffoca. Ciò a patto che le regole, pur semplificate, vengano rispettate e che si tutelino l’ambiente, la salute, i diritti dei lavoratori”.

Anche l’Italia si è dotata di una disciplina delle ZES con la riforma delle autorità portuali del 2016 e il d.l. “Resto al Sud” del 2017. La normativa è allo stato una cornice: per istituire le ZES è necessaria l’approvazione dei piani strategici regionali da parte del Governo.

Sempre citando il prof. Berlinguer: “Stato ed enti locali devono ora dimostrare di saper fare sistema e non disperdersi nei mille rivoli della solita politica clientelare. Al contrario: serve concentrazione di risorse e sburocratizzazione, oltre ad una minore pressione fiscale. Solo così potremo tentare di fronteggiare i grandi players globali, come oggi la Cina, che porta scientificamente avanti una politica di egemonia economica mondiale con zone franche irresistibilmente competitive e con la sistematica acquisizione delle infrastrutture fondamentali dei Paesi strategici.”

Nell'auspicata prospettiva dell'implementazione delle ZES anche in Sardegna, il CIPNES ha elaborato per le aree industriali consortili gestite dall'Ente un proprio Piano Strategico che verrà illustrato nel corso del convegno. Sul tema si confronteranno oltre al prof. Aldo Berlinguer, l’avv. Massimo Deiana, Presidente dell'Autorità Portuale di Cagliari, il dott. Luca Danese responsabile delle relazioni istituzionali dell’Eurispes, il dott. Emiliano Deiana Presidente dell'ANCI Sardegna, il dott. Bernardo Mattarella Amministratore Delegato della Banca del Mezzogiorno, e la Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Olbia-Tempio dott.ssa Gabriela Savigni. In rappresentanza della Regione interverrà l’Assessore Pier Luigi Caria.

