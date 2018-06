Il convoglio dell'Aquarius con 600 migranti a bordo in navigazione a largo del Golfo di Olbia

OLBIA. Una vera e propria odissea. Seicento migranti a bordo dell’Aquarius e di due navi della Guardia Costiera, stanno attraversando in questo momento ore 00.15 di giovedì 14 giugno, le acque a largo del Golfo di Olbia. Procedono ad una velocità di dieci nodi. Raggiungeranno Valencia, il porto previsto di attracco, alle 11 di domenica 17 giugno. Il cambio di rotta era stato annunciato dalla Sos Mediterranee, la Ong che gestisce l’Aquarius, in seguito al maltempo incrociato durante la navigazione con onde fino a quattro metri e vento oltre i 35 nodi.







L’Aquarius scortata dalla nave Dattilo e da altri mezzi navali della Guardia Costiera hanno, dunque, navigato nei mari a est della costa sarda. Al momento sull’Aquarius ci sono 107 persone, tra questi 52 donne, dieci bambini e 45 uomini. Gli altri 523 migranti sono stati trasferiti sulle altre unità navali della Guardia Costiera che stanno procedendo verso le bocche di Bonifacio e che dovrebbero raggiungere in giornata. Le persone a bordo, ormai da una settimana in mare dopo il diniego di attracco da parte del Governo Italiano, sono esauste, accusano malori e mal di mare e non vedranno terra prima di domenica mattina. Le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli anche se nelle bocche di Bonifacio potrebbero trovare ancora mare agitato nel corso della giornata.





Anche gli uomini della Direzione Marittima di Olbia sono entrati in azione in supporto al convoglio con le proprie motovedette.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione