Riaperto parzialmente il sottopasso del tunnel di Olbia, ecco le dichiarazioni del sindaco

. Riaperto parzialmente il sottopasso del tunnel di Olbia. Secondo quanto riferito dal sindaco, Settimo Nizzi, lunedì 18 giugno alle 19.30 tutti i lavori dovrebbero essere completati. Ecco le dichiarazioni del sindaco: "Oggi alle 19.30 e con 14 giorni di anticipo abbiamo riaperto il sottopasso sud del tunnel di Olbia. Lunedì 18 Giugno alle 19.30 i lavori saranno completati in entrambi i sensi di marcia. Un lavoro fondamentale per la sicurezza stradale che vede un impianto di illuminazione al led completamente rinnovato ed allo stato dell’arte, l’adeguamento della segnaletica, il rifacimento stradale e la pulizia.Siamo felici di avere un’altra strada a norma dal punto di vista dell’illuminazione e della sicurezza nella viabilità.Ringraziamo Anas, in particolare Valter Bortolan ed Elisa Boi, per il grande lavoro: comprendendo il periodo delicato per il traffico cittadino, hanno fatto il possibile affinché i tempi di consegna venissero anticipati. Un ringraziamento speciale ai nostri concittadini per la pazienza dimostrata in questi giorni in cui ci sono stati rallentamenti in città”.