Strutture abusive in spiaggia e reti da pesca illegali: in azione la Guardia Costiera di Olbia

Gli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Olbia hanno individuato e sanzionato, una società che effettuava noleggio abusivo di natanti all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo.Il controllo, si inserisce nella più ampia pianificazione delle attività della Capitaneria di Porto di Olbia, così come stabilito dal Direttore marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, con lo schieramento di pattuglie via mare e via terra che ogni giorno vengono destinate in Area Marina Protetta e non solo.Tale rimozione, considerata la pericolosità anche ai fini della sicurezza della navigazione, delle reti da pesca non segnalate, ha permesso di scongiurare altresì un danno ambientale poiché gli attrezzi, comportavano la distruzione della flora e della fauna marina a pochi passi dall’Area Marina Protetta. All’interno della predetta superficie demaniale, è stata accertata l’installazione di diverse strutture non autorizzate, box in legno, aree per ombreggio permanenti e reti in acciaio utilizzate come deposito mezzi.Continuerà incessante l’attività di contrasto che la Direzione Marittima di Olbia svolge a tutela dell’ambiente marino, della sicurezza della navigazione e della libera fruizione del nostro mare.